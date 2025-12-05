Lobotka, quando torna? Ha saltato già cinque gare

Altro allarme per la formazione partenopea. Emergenza totale a centrocampo. Lista di infortunati che si allarga con l’aggiunta di Lobotka che raggiunge Anguissa, Gilmour e De Bruyne. Se per gli altri il 2025 è già terminato, si può ben sperare per il rientro dello slovacco verso la fine dell’anno. Sicuramente out per il big match di domenica contro la Juventus, Lobotka salterà anche l’importante scontro in Champions League con il Benfica e la trasferta di Udine in Campionato. La speranza è di riuscire a rivederlo per la Supercoppa di Riad.

Infortunatosi ad inizio anno per uno stiramento muscolare, saltò 5 partite e fu sostituito da Gilmour. Con lo scozzese out per la pubalgia, l’infortunio del centrocampista slovacco rende ancor più complicata la situazione per Antonio Conte. Una vera e propria doccia gelata per gli azzurri che quest’anno non trovano pace.

Con la Juventus il tecnico salentino a centrocampo avrà a disposizione solo Mctominay, Elmas e Vergara, reduce da un’ottima prestazione con il Cagliari. Cambio modulo? Difficile pronosticare la scelta di Conte per il match contro Spalletti che pur ha una bella gatta da pelare con le assenze di Gatti e Vlahovic.

Nell’attesa di capire le scelte dei due tecnici per il match, le prossime 48 ore saranno importanti per quantificare l’entità dell’infortunio in maniera più precisa.

Lobotka ha già iniziato l’iter riabilitativo per il risentimento muscolare.

a cura di Daniele Garofalo