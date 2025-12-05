Juve, ritiro blindato alla Continassa: Spalletti sceglie la trasferta “in giornata” per il ritorno da ex al Maradona

La Juventus resterà alla Continassa fino al giorno della partita contro il Napoli: Spalletti ha deciso di evitare la notte nel capoluogo campano per ridurre al minimo le distrazioni, anche alla luce dell’accoglienza spesso rumorosa riservata in passato alla squadra. La spedizione partirà da Caselle domenica mattina con un volo privato, pranzerà in un hotel a Napoli e attenderà lì il match. Il gruppo, invece, pernotterà al Jhotel dopo la rifinitura, come per le gare casalinghe. Per Spalletti sarà la prima volta da ex al Maradona dopo lo scudetto vinto con il Napoli, e la sfida apre un trittico di impegni decisivi nel calendario bianconero.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta