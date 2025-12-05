NewsCalcioNapoli

Juve, ritiro blindato alla Continassa: Spalletti sceglie la trasferta “in giornata” per il ritorno da ex al Maradona

By Emanuela Menna
0

La Juventus resterà alla Continassa fino al giorno della partita contro il Napoli: Spalletti ha deciso di evitare la notte nel capoluogo campano per ridurre al minimo le distrazioni, anche alla luce dell’accoglienza spesso rumorosa riservata in passato alla squadra. La spedizione partirà da Caselle domenica mattina con un volo privato, pranzerà in un hotel a Napoli e attenderà lì il match. Il gruppo, invece, pernotterà al Jhotel dopo la rifinitura, come per le gare casalinghe. Per Spalletti sarà la prima volta da ex al Maradona dopo lo scudetto vinto con il Napoli, e la sfida apre un trittico di impegni decisivi nel calendario bianconero.

 

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta

Potrebbe piacerti anche
News

Fabbroni: «Tanti infortuni, Napoli mai al completo. Conte ora deve trovare un nuovo…

News

Gatti e Vlahovic operati: doppio stop per la Juventus, Perin in dubbio per Napoli

News

Conte e Spalletti: una prima volta carica di pesi

News

Napoli – Juventus: una rivalità scritta nel destino

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.