Il Mattino – Una maglia per due: Milinkovic e Meret

Parafrasando il titolo di una nota serie televisiva del passato, la situazione portieri in casa Napoli la si potrebbe benissimo sintetizzare come: “una maglia per due”. Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic sono due portieri. Due titolari, due numeri 1, ma secondo il regolamento, solo uno può andare in porta. Il Mattino, questa mattina, ha titolato “dualismo” il focus che riguarda proprio i due portieri in forza al Napoli.

Factory della Comunicazione

“Meret sta per tornare. O a Riad o con la Cremonese in campionato. Alex ha tolto il tutore, ormai si allena ed è pronto al rientro in campo. Chiaro che questi due mesi senza il friulano hanno aperto un’autostrada a Milinkovic Savic: l’ex granata si è conquistato un posto in prima fila in questo Napoli. D’altronde, anche quando il friulano era convocabile, in Champions ha giocato l’ex granata.

L’altra sera, nel match del super-turnover, Contini se ne è stato a riposo, proprio perché Conte aveva immaginato una conclusione ai rigori e quindi aveva deciso di puntare sulle sue manone provvidenziali. Deve tutto a Paolo Di Sarno, per 16 anni preparatore dei portieri al Torino: lo ha cresciuto, svezzato, consigliato e fatto maturare. La barba ha iniziato a farsela crescere proprio quando era con i granata e nessuno, neppure l’altro serbo, Mihajlovic, è mai riuscito a convincerlo a raderla. Figurarsi adesso che ha conquistato la maglia da titolare con il Napoli. 28 anni e per Conte ha persino sacrificato la nazionale serba: per favorire il suo inserimento, per ben due volte ha rinunciato alla convocazione. Ora c’è aria di derby per lui: quello con la Juventus”.