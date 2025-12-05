NewsCalcioRassegna Stampa

Il Cds mette in campo le possibili formazioni di Napoli e Juve

Tutti in attesa della gara di domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona, e tutti curiosi di sapere quelle che saranno le scelte dei due tecnici.

Per quanto riguarda l’assetto, scrive il Corriere dello Sport, per forza di cose Conte sarà costretto a riproporre il 3-4-2-1 che è il modulo con meno centrocampisti centrali. Davanti a Milinkovic-Savic, si schiereranno Beukema, Rrahmani e Buongiorno; Di Lorenzo e Olivera agiranno larghi, con Elmas e McTominay nel mezzo. Hojlund guiderà il tridente con Neres e Lang ai suoi lati.

David parte così in vantaggio su Openda per un posto da titolare contro i campioni d’Italia. Jonathan avrà alle sue spalle Yildiz e probabilmente Conceiçao, anche se non sono da sottovalutare le opzioni che portano a McKennie e Miretti come trequartisti che fanno da elastico con la mediana.  A centrocampo tornerà la coppia titolare composta da capitan Locatelli e Khephren Thuram (il francese ha riposato in Coppa Italia) mentre sulle fasce toccherà a Cambiaso a destra e uno tra McKennie e Kostic a sinistra. Cambiaso e McKennie però possono tranquillamente agire su entrambi i lati e dare quindi opzioni ulteriori a Spalletti. In difesa invece le scelte sono obbligate: l’infortunio di Gatti, che si aggiunge a quelli di Bremer e Rugani, limita al massimo le rotazioni a disposizione del tecnico. Lucio si affiderà a Kalulu-Kelly-Koopmeiners, riportando l’olandese nel pacchetto arretrato dopo averlo utilizzato nuovamente a centrocampo in Coppa Italia.

 

 

 

 

 

