“Ha bisogno di continuità, ma ha sempre risposto presente”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Matteo Gianello, ex portiere, fra le tante, di Napoli e Verona. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Che cosa occorre per fare ritrovare fiducia a Lorenzo Lucca?

“Come tutti i giocatori, ha bisogno di continuità. Napoli ha un parco attaccanti di livello e per lui non è semplice. Ha fatto esperienze all’estero, ha costruito un percorso, ma giocare a Napoli non è mai facile, è una grande città, in una squadra che punta ogni anno a confermarsi o a vincere. Però, quando è stato chiamato in causa, lui ha sempre risposto presente. Finora il suo contributo è positivo. Pensavamo che, con l’opportunità mancata di Lukaku, avrebbe trovato più spazio dato che sono fisicamente simili, ma Conte ha fatto le sue valutazioni. Io però sono convinto che possa essere molto utile e lo ha dimostrato anche con i gol.”

È giusto dare più minuti a Olivera o far tornare Spinazzola titolare?

“Quando giochi tante partite hai bisogno di tutti. Spinazzola è un giocatore di grande valore, penalizzato dagli infortuni, ma con qualità importanti. Io lo farei rientrare gradualmente per ridargli continuità, sapendo che Olivera ha fatto bene e può sostituirlo senza problemi. Conte sta cercando di recuperare tutti per avere una rosa completa e affrontare ogni partita con tutte le opzioni possibili.”

Il Napoli sembra aver trovato un grande equilibrio con la difesa a tre: Beukema, Rrhmani e Buongiorno. Chi è il più determinante tra i tre?

“Buongiorno ha dimostrato di essere un difensore affidabile, ma non dimentichiamo che è anche nazionale. Alla fine sono i meccanismi a fare la differenza, l’affiatamento tra portiere e difesa è fondamentale per l’equilibrio della squadra. Se la linea difensiva funziona, tutta la squadra ne beneficia.”

Con la difesa a tre e due centrocampisti, sulla sinistra chi sarebbe meglio schierare domenica tra Olivera e Spinazzola?

“Se vuoi partire forte e spingere, Spinazzola può mettere molta pressione perché ti dà profondità. Se invece vuoi un approccio un po’ più prudente, Olivera è più difensivo e ti garantisce copertura. Dipende da che partita vuole fare Conte. La Juve è sempre un avversario complicato, e ogni scelta dirà qualcosa sull’atteggiamento iniziale.”

Dalla scelta dell’esterno sinistro capiremo un po’ le intenzioni di Conte, se la vuole giocare a viso aperto o se vuole essere più guardingo?

“Esatto. Se vuoi essere padrone del gioco, devi avere più spinta sugli esterni. Se vuoi invece farli uscire e colpirli dopo, Olivera può darti equilibrio restando più basso. Dipende dal piano partita.”