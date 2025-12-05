Adnkronos News

Gaza, transizione e seconda fase del piano di pace: l’obiettivo di Trump entro Natale

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – La Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano di pace per Gaza, vale a dire l’istituzione di una forma di amministrazione e di un meccanismo di sicurezza nella regione in sostituzione ad Hamas, entro due settimane, rende noto Israel Times, citando una fonte israeliane.  

Factory della Comunicazione

Sarà Donald Trump ad annunciare l’elenco dei Paesi e le personalità coinvolte nel meccanismo. Sono ancora in corso le trattative dei mediatori Qatar, Egitto e Turchia con Hamas, che continua a opporsi alla cessione del potere a entità straniere, sul disarmo e l’abbandono del potere del movimento. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

The Voice Senior, stasera 5 dicembre: ultima puntata di ‘Blind’. Le…

Adnkronos News

La Fiamma Olimpica è a Roma, ecco il piano sicurezza per le cerimonie e…

Adnkronos News

Farwest, stasera 5 novembre: l’ex socio di Chiara Ferragni sul Pandoro Gate

Adnkronos News

Oggi il sorteggio dei Mondiali 2026: orario, dove vederlo e cosa sapere

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.