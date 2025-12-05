Gatti e Vlahovic operati: doppio stop per la Juventus, Perin in dubbio per Napoli

La giornata di ieri è stata segnata da due interventi chirurgici per la Juventus. In mattinata Federico Gatti è stato operato alla Clinique Santé Atlantique di Nantes: il difensore è stato sottoposto a una meniscectomia artroscopica selettiva al menisco mediale del ginocchio destro, eseguita dagli specialisti Bertrand Sonnery-Cottet e Loïc Geoffroy, sotto la supervisione del responsabile sanitario bianconero Luca Stefanini. L’operazione è riuscita senza complicazioni e il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. I tempi di recupero stimati sono di circa un mese, anche se la durata esatta verrà valutata nel corso della rieducazione. L’infortunio risale alla gara di Coppa Italia contro l’Udinese.

Factory della Comunicazione

Nel pomeriggio è stato invece il turno di Dusan Vlahovic, operato alla Mayo Clinic Healthcare di Londra per la riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. Anche per il centravanti serbo l’intervento è stato positivo, ma lo stop sarà più lungo: rientrerà non prima di marzo, saltando almeno 17 partite.

Resta in dubbio per la sfida con il Napoli Mattia Perin, frenato da un affaticamento muscolare e allenatosi a parte. Il portiere, però, spera di recuperare: «Farò tutto il possibile per esserci, non vogliamo che la situazione si complichi», ha spiegato. Perin ha poi elogiato il lavoro di Spalletti, definendolo «maniacale e geniale dal punto di vista tattico», sottolineando come la sua cura dei dettagli stia aiutando la squadra a crescere sia individualmente che collettivamente.

Fonte: Corriere dello Sport