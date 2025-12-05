Fuori ora il sesto episodio di “Parola ai Tifosi”, il podcast dedicato a voi tifosi del Napoli alle 13 anche su Radio Ibr Scampia

Un nuovo progetto de “IlNapoliOnline” prende forma!
Questa mattina alle ore 9:00 su Spotify è online il quinto episodio di “Parola ai Tifosi”: un podcast di Guido Russo che dà voce ai tifosi del Napoli che hanno voglia di esprimere la propria opinione sui temi di attualità in casa Napoli.
Questa settimana oltre a Guido Russo, ci fanno compagnia Luigi Ferrigno, Alessandro Scognamiglio e per la prima volta il giornalista de “IlNapoliOnline” Lorenzo Capobianco.
Ogni episodio si potrà ascoltare ogni venerdì a partire dalle 9:00 su Spotify e alle ore 13:00 e 20:00 su Radio IBR Scampia.