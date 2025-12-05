Fabbroni: «Tanti infortuni, Napoli mai al completo. Conte ora deve trovare un nuovo equilibrio»

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Questo Napoli rischia di restare un incompiuto. C’è il rischio di non vedere mai la squadra al completo, e questo nonostante sia stato fatto un mercato all’altezza, che ha dato a Conte una rosa profonda e completa. L’allenatore corre il rischio di non poter mai utilizzare tutto il suo potenziale. È normale che questa situazione stia dando fastidio ai tifosi. Continuo a pensare che gli infortuni possono capitare, ma è chiaro che la situazione sta diventando complicata. C’è anche chi sta rimpiangendo Billing, ma non penso si poteva prevedere una iattura di questo livello. Vergara ora deve giocare: un calciatore giovane può essere non esperto, ma se ha qualità deve essere inserito stabilmente nell’organico, avendo la possibilità di fare delle rotazioni così come gli altri. Lui ha 22 anni ed è il momento di farlo giocare. Senza Lobotka, Gilmour e De Bruyne è sparito il “cervello” di questa squadra. Sono rimasti solo i lottatori. Anche in questo caso Conte dovrà trovare una soluzione”.

