Damiani: “Napoli leggermente avanti, ma il big match resta imprevedibile. Lobotka non decisivo, Lukaku e Vlahović assenze che si equivalgono”

By Emanuela Menna
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.
Chi ci arriva meglio al big match di domenica sera?
“Ora direi il Napoli anche se la Juve ha un grande allenatore e una società forte. È una partita che sfugge a ogni pronostico: nel passato è successo di tutto, anche un 5-1, quindi è difficile sbilanciarsi. È ancora presto perché sia decisiva per il campionato, però certamente comincia a essere molto importante.
L’assenza di Lobotka sarà determinante?
“Lobotka è il metronomo del Napoli ma la sua assenza non sarà determinante contro la Juve. È una mancanza importante, però oggi le squadre hanno alternative di alto livello e non credo che questo possa influire sull’esito della partita. Certamente Lobotka è un giocatore importante, il metronomo della squadra. Il Napoli è lì, secondo in classifica, e sta affrontando varie competizioni.”
Sarebbe giusto schierare i giovani Ambrosino e Vergara, o sarebbe un rischio?
“Se li vede bene durante la settimana e sono nelle condizioni giuste, io sono sempre per far giocare i giovani, però inserendoli piano piano. Qualcosa hanno già fatto e possono dare una mano in una stagione lunga e piena di impegni. Sono ragazzi molto interessanti.”
Pesa di più l’assenza di Lukaku nel Napoli o quella di Vlahović nella Juventus?
“Penso siano assenze dello stesso livello: due grandi attaccanti, due finalizzatori, goleador fisici. Quando sta bene, per me Lukaku è uno dei migliori attaccanti al mondo, ma anche Vlahović è molto bravo e fa giocare bene la squadra. Due assenze importanti che si controbilanciano”

