NewsCalcioNapoli

Damiani: “Milinković-Savić straordinario, McTominay un colpo enorme. Napoli con due portieri top e Mainoo potrebbe adattarsi bene”

By Emanuela Menna
0

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Cosa ne pensa di Vanja Milinković-Savić, anche come “portiere offensivo”?
“È veramente straordinario: lancia il pallone a 60 metri, inizia l’azione, ha una grande fisicità. Fra i pali e nelle uscite è uno dei migliori portieri al mondo. Fa parate straordinarie, è molto forte. Magari è meno considerato di altri, ma secondo me può dare tantissimo al Napoli.”
Quindi giusto l’investimento del Napoli su di lui, nonostante Meret?
“Sì, è un peccato che due portieri di altissimo livello siano in concorrenza, però è vero che ci sono tante partite e c’è bisogno di due portieri forti. Sotto questo aspetto la società ha lavorato bene.”
Le sta piacendo Scott McTominay nel ruolo di centrale di centrocampo?
È un giocatore fortissimo, è un ragazzo straordinario, ha tecnica, fisicità e classe. Davanti alla difesa lo vedo bene, ma mi piace anche quando si inserisce. È un giocatore completo. Il Napoli ha fatto un colpo enorme riuscendo a strapparlo allo United.”
Mainoo lo vedrebbe bene nel calcio di Conte e nel calcio italiano?
“Bisognerà fare i complimenti alla società. Lo conosco poco, so che è un ragazzo forte e penso che farebbe molto bene. Magari avrebbe bisogno di un po’ di tempo per inserirsi, ma i dirigenti del Napoli sono più bravi di me a valutare queste cose.”

Potrebbe piacerti anche
News

Scudieri: “Fischi a Lucca fuori luogo. Vergara convince, Milinković-Savić decisivo.…

News

Spalletti e Napoli, un legame unico: dalla Panda rubata alla cittadinanza onoraria

News

Damiani: “Napoli leggermente avanti, ma il big match resta imprevedibile. Lobotka non…

News

Lo slancio del Napoli: l’inizio di una nuova era calcistica in Italia?

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.