Damiani: “Milinković-Savić straordinario, McTominay un colpo enorme. Napoli con due portieri top e Mainoo potrebbe adattarsi bene”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Cosa ne pensa di Vanja Milinković-Savić, anche come “portiere offensivo”?

“È veramente straordinario: lancia il pallone a 60 metri, inizia l’azione, ha una grande fisicità. Fra i pali e nelle uscite è uno dei migliori portieri al mondo. Fa parate straordinarie, è molto forte. Magari è meno considerato di altri, ma secondo me può dare tantissimo al Napoli.”

Quindi giusto l’investimento del Napoli su di lui, nonostante Meret?

“Sì, è un peccato che due portieri di altissimo livello siano in concorrenza, però è vero che ci sono tante partite e c’è bisogno di due portieri forti. Sotto questo aspetto la società ha lavorato bene.”

Le sta piacendo Scott McTominay nel ruolo di centrale di centrocampo?

“È un giocatore fortissimo, è un ragazzo straordinario, ha tecnica, fisicità e classe. Davanti alla difesa lo vedo bene, ma mi piace anche quando si inserisce. È un giocatore completo. Il Napoli ha fatto un colpo enorme riuscendo a strapparlo allo United.”

Mainoo lo vedrebbe bene nel calcio di Conte e nel calcio italiano?

“Bisognerà fare i complimenti alla società. Lo conosco poco, so che è un ragazzo forte e penso che farebbe molto bene. Magari avrebbe bisogno di un po’ di tempo per inserirsi, ma i dirigenti del Napoli sono più bravi di me a valutare queste cose.”