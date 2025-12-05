Cinema, è morta la star di ‘Mortal Kombat’ Cary-Hiroyuki Tagawa

(Adnkronos) – L’attore giapponese naturalizzato statunitense Cary-Hiroyuki Tagawa, celebre per il ruolo dello stregone Shang Tsung nella saga “Mortal Kombat” e per l’interpretazione di Nobusuke Tagomi nella serie Amazon “L’uomo nell’alto castello”, è morto a 75 anni giovedì 4 dicembre a Santa Barbara, in California, a causa delle complicazioni di un ictus. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla famiglia e riportata da “Variety”.

Nato a Tokyo il 27 settembre 1950, figlio di un’attrice giapponese e di un padre nippo-americano dell’esercito statunitense, Tagawa visse un’infanzia segnata dai continui spostamenti nelle basi militari a Fort Bragg, Fort Polk e Fort Hood. Trasferitosi in California durante l’adolescenza, iniziò a recitare alla Duarte High School e successivamente frequentò la University of Southern California, dove affinò la sua formazione artistica. Accanto alla carriera di attore, sviluppò anche un proprio metodo di arti marziali, il Chu Shin, che insegnò una volta stabilitosi a Los Angeles.

Il suo debutto cinematografico risale al 1986 con “Risposta armata”, ma la svolta arrivò l’anno successivo grazie al ruolo dell’eunuco Chang ne “L’ultimo imperatore” di Bernardo Bertolucci, film che vinse nove Oscar, tra cui miglior film e miglior regia. Tagawa ricordò sempre quell’esperienza come uno dei momenti più formativi della sua carriera.

Negli anni successivi si costruì una solida reputazione come caratterista in produzioni hollywoodiane. Nel 1989 apparve in “007 – Vendetta privata” come l’agente Kwang; nel 1991 affiancò Dolph Lundgren e Brandon Lee in “Resa dei conti a Little Tokyo”; nel 1993 fu nel cast di “Sol levante” accanto a Sean Connery e Wesley Snipes. Tra il 1993 e il 1994 partecipò inoltre alla serie di fantascienza “Space Rangers”.

Il 1995 rappresentò un punto di svolta grazie al ruolo dello stregone Shang Tsung nel film “Mortal Kombat”, diretto da Paul W.S. Anderson. Il personaggio diventò un marchio distintivo della sua carriera: Tagawa lo interpretò ancora nella serie “Mortal Kombat: Legacy” (2013), in “Mortal Kombat X: Generations” (2015) e nei videogiochi “Mortal Kombat 11”, “Aftermath” e “Ultimate”. L’attore definì quel ruolo “un game-changer”, fondamentale nel consolidare la sua fama internazionale.

La sua filmografia comprende decine di titoli, tra cui “The Phantom”” (1996), Johnny Tsunami (1999) e il sequel “Johnny Kapahala – Cavalcando l’onda” (2007), “Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie” (2001), “Pearl Harbor” (2001), “Elektra” (2005), “Memorie di una geisha” (2005) e “Hachiko – Il tuo migliore amico” (2009). Nel 2010 interpretò Heihachi Mishima nel film “Tekken”, personaggio che riprese nel sequel “Tekken 2: Kazuya’s Revenge” (2014).

Importante anche la sua presenza televisiva: Tagawa recitò in “Nash Bridges” (1996), “Hawaii” (2004), “Revenge” (2012-2013), “Teen Wolf” (2014), “Star Wars: Rebels” (2017) e “Teenage Mutant Ninja Turtles” (2017). Dal 2015 tornò in primo piano con il ruolo di Nobusuke Tagomi, ministro del Commercio nel Giappone imperiale alternativo della serie “L’uomo nell’alto castello”, produzione Amazon premiata con l’Emmy. Più di recente aveva prestato la voce alla serie Netflix “Blue Eye Samurai” (2023).

Nel 2015 si convertì alla Chiesa ortodossa russa, ottenendo la cittadinanza russa l’anno successivo. Da tempo viveva con la moglie Sally nell’isola hawaiana di Kauai, dove la coppia aveva cresciuto i figli. “Cary era un’anima rara: generosa, premurosa e profondamente devota al suo mestiere”, ha dichiarato la sua storica manager Margie Weiner, definendo “incommensurabile” la perdita dell’attore. Tagawa lascia la moglie Sally, i figli Calen, Byrnne e Cana, e due nipoti, River e Thea Clayton. (di Paolo Martini)

