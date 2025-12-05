CdS Campania – “PIU’ FORTI DELLA SFIGA”. Emergenza totale, Conte ha un solo centrocampista

La sfortuna perseguita il Napoli: infortunio muscolare nel riscaldamento pre Cagliari

Stop di 2 settimane e mediana azzerata

Elmas al suo posto

Out con Benfica e Udinese. Tornerà in Supercoppa

S ettebrutto

Bruttissimo come la notizia che il Napoli ha incassato ieri mattina, dopo la gioia di una qualificazione ai quarti di Coppa Italia al termine di un’estenuante maratona di venti rigori e dopo un’assenza lunga quattro edizioni: Lobotka salterà per infortunio la partita di domenica con Juve, la sfida di Champions a Lisbona con il Benfica e la trasferta a Udine. «Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di Coppa Italia con il Cagliari, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra». In sintesi: Lobo s’è infortunato nel riscaldamento, durante il torello, e dovrà stare fermo per due settimane. Si rivedrà in Supercoppa a Riyadh. Incredibile concentrato di sfortuna nerissima: neanche il tempo di godere di una gioia e via di nemesi. E così, ora, sono sette gli uomini ai box: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku e Meret. Il Settebrutto azzurro.

