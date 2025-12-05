Bruno Marra: “Fischi a Lucca? Gesti sbagliati. Conte gli chiede di diventare un calciatore completo e non è facile”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista e scrittore Bruno Marra, che ha presentato il suo nuovo libro, oltre ad aver parlato della questione legata a Lorenzo Lucca.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Il mio libro “Padre figlio e spirito azzurro” parla del sacro e del profano che a Napoli si mischiano col calcio, ma fino a un certo punto. È la storia di non solo la mia famiglia ma di un intero popolo. Non è un libro che parla di calcio nel senso tecnico, ma di sentimento e di emozioni. È un racconto intimista, che parla anche dei rapporti amicali e familiari permeati dall’amore e dalla passione per la squadra azzurra. I fischi a Lucca? Sono gesti sbagliati, ma è difficile andare a indagare nella pancia dei tifosi. Sono situazioni che hanno vissuto un po’ tutti i calciatori, e spesso anche gli allenatori. Ho la sensazione che i napoletani non sono amanti dei centravanti fisici, ma c’è una predilezione per chi gioca di fino e dimostra di avere giocate importante. Anche Lukaku all’inizio era un po’ inviso, poi è entrato nel cuore della gente. Lucca è stato acquistato per essere un’alternativa, le aspettative devono essere equilibrate. Conte gli sta chiedendo di fare qualcosa di diverso, ossia diventare un calciatore più completo. È un passaggio sicuramente complicato. Il centravanti è il ruolo più misterioso del calcio. Detto ciò i fischi non sono logici e non sono coerenti”.