NewsCalcioNapoli

Bruno Marra: “Fischi a Lucca? Gesti sbagliati. Conte gli chiede di diventare un calciatore completo e non è facile”

Queste le parole del giornalista Bruno Marra

By Sara Di Fenza
0

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista e scrittore Bruno Marra, che ha presentato il suo nuovo libro, oltre ad aver parlato della questione legata a Lorenzo Lucca.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue parole:

“Il mio libro “Padre figlio e spirito azzurro” parla del sacro e del profano che a Napoli si mischiano col calcio, ma fino a un certo punto. È la storia di non solo la mia famiglia ma di un intero popolo. Non è un libro che parla di calcio nel senso tecnico, ma di sentimento e di emozioni. È un racconto intimista, che parla anche dei rapporti amicali e familiari permeati dall’amore e dalla passione per la squadra azzurra. I fischi a Lucca? Sono gesti sbagliati, ma è difficile andare a indagare nella pancia dei tifosi. Sono situazioni che hanno vissuto un po’ tutti i calciatori, e spesso anche gli allenatori. Ho la sensazione che i napoletani non sono amanti dei centravanti fisici, ma c’è una predilezione per chi gioca di fino e dimostra di avere giocate importante. Anche Lukaku all’inizio era un po’ inviso, poi è entrato nel cuore della gente. Lucca è stato acquistato per essere un’alternativa, le aspettative devono essere equilibrate. Conte gli sta chiedendo di fare qualcosa di diverso, ossia diventare un calciatore più completo. È un passaggio sicuramente complicato. Il centravanti è il ruolo più misterioso del calcio. Detto ciò i fischi non sono logici e non sono coerenti”.

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A: Tutte le designazioni arbitrali per la 14esima giornata

Calcio

Ufficiale, Serie A – L’arbitro di Napoli/Juventus sarà La Penna

News

L’eredità di Spalletti nel racconto di Mario Rui

News

Ancora a rischio chiusura il Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.