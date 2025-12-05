Adnkronos News

Aurora Ramazzotti compie 29 anni, la dolce dedica di Michelle Hunziker: “Fiera di te”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Aurora Ramazzotti festeggia oggi, venerdì 5 dicembre, il traguardo dei 29 anni. A celebrarla in questo giorno così importante, la madre Michelle Hunziker che ha condiviso sui social una serie di scatti del passato, tenerissimi momenti madre-figlia accompagnati da parole colme d’affetto.  

Factory della Comunicazione

 

“Oggi ha 29 anni il mio musetto bellissimo e la cosa fantastica è che rimane invariato. Si è solo trasformato in una bellissima donna e una mamma meravigliosa della quale vado molto fiera. Il mio cuore vedendoti così felice e realizzata scoppia di felicità”. La conduttrice ha poi definito quelle foto ‘precious memories’ spiegando che rappresentano perfettamente la figlia, per poi concludere con un dolce messaggio: “Auguri amore mio ti amo”, taggando la figlia e l’ex marito, papà di Aurora, Eros Ramazzotti.  

A unirsi ai festeggiamenti, anche il compagno e futuro marito di Aurora, Goffredo Cerza: “Crescere insieme, buon compleanno amore”, ha scritto a corredo di uno scatto tenerissimo: una foto intima e spontanea che ritrae i due abbracciati ancora assonnati.  

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Arriva Oltreplastica, la mostra su mutamento plastica contemporanea

Adnkronos News

Sole e ‘caldo’ a dicembre, la svolta nel meteo per l’Immacolata

Adnkronos News

Blitz antimafia a Roma, 14 arresti nel clan Senese: tra le accuse 2 tentati omicidi

Adnkronos News

Gaza, transizione e seconda fase del piano di pace: l’obiettivo di Trump entro…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.