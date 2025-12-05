Ancora a rischio chiusura il Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli

Il Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli ancora a rischio chiusura dopo quella di ottobre, il Corriere dello Sport spiega perchè: “Intanto, dopo il blitz di ottobre della Polizia Municipale, è di nuovo a rischio chiusura Largo Maradona nei Quartieri Spagnoli, uno dei luoghi più visitati dai turisti in città con migliaia di presenze ogni giorno. Con una nota social, i commercianti hanno spiegato che, in forma di protesta per non aver ancora ricevuto rassicurazioni dal Comune per la ripresa delle proprie attività, dal ponte dell’Immacolata in poi «l’area potrebbe non essere più fruibile alla cittadinanza e ai turisti»”.

Factory della Comunicazione