Vergara al suo debutto da titolare, infiamma il Maradona

By Emilia Verde
0

Ieri nella gara del Maradona fra Napoli e Cagliari per gli ottavi di Coppa Italia, è stato debutto per Antonio Vergara, il giovane centrocampista azzurro cresciuto nelle giovanili del club partenopeo. Il Corriere dello Sport scrive: “Otto cambi nel 3-4-2-1 per Antonio rispetto a Roma e verso la Juve, sei per Fabio dopo la Juve e verso la Roma: staffetta, prego. Inizialmente a riposo tanti illustri, da Neres e Lang a Seba Esposito e Palestra, acciaccato e neanche convocato. I napoletani avrebbero gradito un saggio delle sue qualità: è nel mirino del club. Il mercato può aspettare, c’è un altro ragazzo di 22 anni che ruba la scena: Antonio Vergara, napoletano di Frattaminore, un palmo dalla Frattamaggiore di Insigne, al debutto dall’inizio dopo i due minuti collezionati tra campionato e Champions. Un talento. Da mezzala al fianco di Elmas nonostante la natura più offensiva e in passato anche esterno. Ma i colpi non hanno età e ruolo e lui, oltre a dimostrare verve nelle due fasi e personalità negli strappi, regala subito un assist fantastico per l’1-0 di Lucca. E poi, dopo un paio di iniziative in dribbling, si prende gli applausi di Conte. Il Maradona gradisce molto e infiamma le mani per lui. Era dal 2023 con Gaetano, ieri avversario, che un napoletano cresciuto nel Napoli non giocava titolare”.

