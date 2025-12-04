Tutti gli azzurri, Conte compreso, sotto il microscopio della Gazzetta

Eroe dei due mondi. Nel senso che si cimenta anche dal dischetto e con una sassata fulmina Caprile. Ne para uno su 10, ma basta per i quarti.

Partita attenta, come al solito. Sam non è un tipo appariscente ma c’è sempre e i compagni lo sanno. Unico a non tirare il rigore.

Gara da professore. Guida la difesa con la solita serenità del veterano, va al corpo a corpo con Pavoletti e non perde un duello.

Debutto stagionale da titolare. Fa il suo “compitino” per dirla alla Conte, senza osare. E perde il passo in una buona occasione.

Tira il primo rigore della contesa a oltranza, quando il Napoli è sotto e a un passo dal baratro. Non trema, la piazza all’incrocio.

Trentadue giorni dopo, rieccolo a correre avanti e dietro sulla fascia, in quello che sarebbe il suo ruolo naturale. Rientro importante.

Uno dei più ispirati, anche perché la fascia al braccio pesa e lui sa dare valore a certe cose. Trova dei guizzi, non l’acuto.

Trova il gol, non il feeling con il popolo napoletano: fischi e applausi quando esce. Un po’ egoista, ma molto vivo

Mezzo punto in più per il rigore decisivo. Il 20°, con una porta che sarà sembrata minuscola, ma grande abbastanza per gioire.

Il peggiore 5 Neres

Era l’uomo del momento, teoricamente sarebbe anche un rigorista. E invece sbaglia il primo match point azzurro, calciando debolmente. Si rifarà.