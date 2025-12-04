NewsCalcioNapoli

Rampulla: “Mi aspetto un Napoli ferocе, Juve chiamata a un segnale forte al Maradona”

Queste le parole di Michelangelo Rampulla

By Guido Russo
L’ex portiere Michelangelo Rampulla ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, concentrandosi anche su Napoli – Juventus.
Queste le sue parole:
Come vede Napoli-Juve?
“Non è una missione impossibile per la Juve, è una partita che va giocata con intensità, voglia. L’ambiente è molto caldo, soprattutto quando arriva alla Juve”.
Che accoglienza si aspetta per Spalletti?
“Mai sentiti così tanti fischi quando andammo lì il primo anno che Ferrara passò alla Juve. Mi aspetto una cosa di questo tipo”.
La Juve deve dare un segnale al Maradona?
“Se vuole dare un senso alle proprie ambizioni certamente, e anche forte. E la partita di Napoli capita bene. Sicuramente vogliono farlo, ma dipende anche dall’avversario. Sono partite per dare uno scossone, altrimenti rimani sempre nel limbo. Si apre un mini-ciclo importante dove puoi uscirne rafforzato, se esci con punti importanti”.
Che Napoli si aspetta?
“Ferocе. Sono partite queste dove devi motivare poco i giocatori. Conosciamo la rivalità tra Napoli e Juve. Conte dovrà essere bravo a motivare chi gioca meno, perché è l’occasione per mettersi in mostra”.
Se dovesse fare risultato il Napoli in emergenza, che segnale sarebbe?
“Parte comunque con un 11 importante, non deve pensare ai ricambi che non ci sono”. 

