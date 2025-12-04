Oncologia pediatrica, anche le istituzioni donano per il progetto Circular for Kids

(Adnkronos) – Materiale di scarto destinato al riciclo trasformato in kit scolastici per i piccoli pazienti oncologici ricoverati negli ospedali pediatrici. E’ la sfida di ‘Circular for kids’, a cui partecipano anche le istituzioni, con la donazione straordinaria di materiali di comunicazione in disuso, annunciata oggi dal vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè. Il modello virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato – informa una nota – vede la Camera protagonista di una donazione di roll-up, vele e materiali plastici utilizzati in precedenti eventi perché siano recuperati e trasformati negli oggetti destinati ai bambini degli ospedali pediatrici, secondo il progetto d Novo Nordisk, azienda farmaceutica da sempre impegnata nel coniugare salute e sostenibilità.

“La Camera dei deputati è lieta di offrire il proprio contributo a un progetto che coniuga sostenibilità ambientale e responsabilità sociale”, ha dichiarato l’onorevole Mulè, da sempre impegnato su queste tematiche e nella promozione di azioni concrete di contrasto alle patologie croniche, come il diabete, che sono strettamente connesse al miglioramento delle condizioni ambientali e degli stili di vita in ottica One Health. “Donare materiali destinati al riciclo e vederli trasformati in strumenti utili per i bambini ricoverati è un esempio virtuoso di come le istituzioni possano contribuire concretamente ai progetti di utilità ambientale e sociale promossi in partnership con i soggetti privati, al fine di creare valore per le persone più fragili, dando per primi il buon esempio su come contribuire allo sviluppo di buone pratiche di economia circolare. E’ solo facendo squadra – ha aggiunto il vicepresidente della Camera – che possiamo affrontare le grandi sfide del nostro tempo”.

Come ha sottolineato l’onorevole Vanessa Cattoi, coordinatrice dell’Intergruppo parlamentare ‘Insieme per un impegno contro il cancro’, “sostenere i piccoli degenti degli ospedali pediatrici significa anche aiutarli a non interrompere il loro percorso scolastico e a mantenere un senso di normalità. Gesti semplici, come la donazione di kit scolastici, possono fare la differenza nel quotidiano di questi bambini e delle loro famiglie. ‘Circular for Kids’ è un esempio di come la sinergia tra istituzioni, aziende e società civile possa tradursi in azioni concrete di solidarietà e inclusione”.

Nato in Italia nel 2023 ‘Circular for Kids’ porta i principi dell’economia circolare a sostegno dei bambini più fragili ricoverati nei reparti oncologici. Il progetto – spiega la farmaceutica – prevede la raccolta di materiali di comunicazione in disuso, la loro trasformazione in astucci e kit scolastici grazie al laboratorio sociale Coloriage di Roma, che coinvolge persone in situazioni di fragilità, e la distribuzione dei kit nei principali ospedali pediatrici italiani. Nel 2024, grazie alla fase sperimentale del progetto, sono già stati donati 4.200 kit all’ospedale Bambino Gesù di Roma. L’iniziativa rientra nella strategia globale di Novo Nordisk ‘New era di Circular for Zero’, che nel cinquantesimo anniversario dell’impegno dell’azienda nella sostenibilità punta a implementare progetti che coniughino sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale, puntando sulla collaborazione di istituzioni, società civile e comunità.

“La ‘New era di Circular for Zero’ – ha affermato Alfredo Galletti, General Manager di Novo Nordisk Italia – rappresenta la nostra visione della sostenibilità: non solo riduzione dell’impatto ambientale, ma anche attenzione al sociale e alle comunità in cui operiamo. Siamo orgogliosi che la Camera dei deputati abbia scelto di contribuire a questa iniziativa con del materiale da trasformare in nuovi strumenti scolastici”. Il progetto si concretizzerà nel 2026 con la raccolta dei materiali, la lavorazione dei kit e la successiva consegna in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico.

