NewsCalcioNapoli

Niente ritiro per la Juventus a Napoli! Ecco quando i bianconeri sbarcheranno in Campania e i motivi della scelta

By Riccardo Cerino
0

Archiviate le fatiche di Coppa Italia, è già tempo di pensare a Napoli-Juventus, in programma al Maradona domenica alle 20.45, gara che segnerà il ritorno a Fuorigrotta del tecnico bianconero Luciano Spalletti, due anni dopo lo scudetto conquistato sulla panchina azzurra.

Per la Vecchia Signora, si legge sul portale CalcioNapoli24, la marcia d’avvicinamento alla sfida contro i partenopei sarà anomala. Infatti, i bianconeri avrebbero optato per non effettuare il tradizionale ritiro in città contrariamente agli anni passati: la squadra sbarcherà a Capodichino in charter direttamente nella tarda mattinata di domenica per poi dirigersi all’Hotel Parker’s, sede del raduno prepartita.

Factory della Comunicazione

Una scelta inedita: la Juventus ha preferito ridurre al minimo le ore da trascorrere a Napoli, con l’obiettivo di concentrarsi unicamente sui 90 minuti del campo.

Potrebbe piacerti anche
News

Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Bologna-Parma

News

America’s Cup e ricadute sul territorio. A Castel Capuano in scena un incontro…

News

Juventus, verso il Napoli in piena emergenza: Spalletti medita un cambio di modulo!

News

“Il Mattino” – I top e i flop del match del Maradona

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.