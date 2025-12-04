Niente ritiro per la Juventus a Napoli! Ecco quando i bianconeri sbarcheranno in Campania e i motivi della scelta

Archiviate le fatiche di Coppa Italia, è già tempo di pensare a Napoli-Juventus, in programma al Maradona domenica alle 20.45, gara che segnerà il ritorno a Fuorigrotta del tecnico bianconero Luciano Spalletti, due anni dopo lo scudetto conquistato sulla panchina azzurra.
Per la Vecchia Signora, si legge sul portale CalcioNapoli24, la marcia d’avvicinamento alla sfida contro i partenopei sarà anomala. Infatti, i bianconeri avrebbero optato per non effettuare il tradizionale ritiro in città contrariamente agli anni passati: la squadra sbarcherà a Capodichino in charter direttamente nella tarda mattinata di domenica per poi dirigersi all’Hotel Parker’s, sede del raduno prepartita.
Una scelta inedita: la Juventus ha preferito ridurre al minimo le ore da trascorrere a Napoli, con l’obiettivo di concentrarsi unicamente sui 90 minuti del campo.