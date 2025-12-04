Napoli-Cagliari – Milinkovic-Savic, i voti dei quotidiani lo confermano il migliore

Dopo una bella prestazione in Napoli-Cagliari, gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia, ha perfino tirato uno dei rigori che hanno portato gli azzurri ai quarti, è lui, Milinkovic-Savic, il migliore per i quotidiani di oggi.

Factory della Comunicazione

La Gazzetta dello Sport 7 – Eroe dei due mondi, nel senso che si cimenta anche dal dischetto e con una sassata fulmina Caprile. Ne para uno su 10, ma basta per i quarti.

Corriere dello Sport 7 – Spettatore fino all’1-1: infilzato al primo tiro, totalmente incolpevole. Poi, i rigori: segna il suo e para l’ultimo a Luvumbo.

Tuttosport 7 – Poco sollecitato, incassa un gol senza riuscire ad intervenire. Para il rigore decisivo di Luvumbo e prima ne segna uno.

Repubblica 7 – Match winner ai rigori: prima fa gol dal dischetto al collega Caprile e poi neutralizza Luvumbo.

Il Mattino 6,5 – Solo al decimo rigore della lunga lotteria riesce a prenderne uno, quello di Luvumbo. La sua fama va in malora nella serata di coppa, ma è comunque decisivo. Anche con il bolide che calcia.

Corriere della Sera 6,5