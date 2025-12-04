NewsCalcioRassegna Stampa

Napoli-Cagliari, Lucca è titolare e si sblocca, ottimo segnale

Il Napoli ha battuto il Cagliari al Maradona per gli ottavi di finale di Coppa Italia, battendo i sardi ai rigori, ma il primo tempo era finito con il vantaggio azzurro grazie ad un gol di Lorenzo Lucca che si sblocca e vai in rete. Il Corriere dello Sport scrive: “Ma nel primo tempo, dicevamo, si sblocca anche Lucca dopo 13 partite e 72 giorni. Di testa, sfruttando un buco creato da Obert e Adopo: non avrà ancora dato il meglio di sé, d’accordo, ma è un ottimo segnale. Il Cagliari, 4-3-3 in fase di possesso e 5-3-2 in fase difensiva con Luvumbo a dettare il passaggio a cinque – modello Politano – non produce nulla. Ma neanche corre grandi rischi. E così, Pisacane cambia e osa: dentro Seba Esposito, Prati e Borrelli. Cervello di ruolo e attacco titolare: crescono intensità e iniziativa e arriva il pari. Piuttosto casuale, a dire il vero: McTominay prova a contrastare Borrelli, rimpallo e assist involontario per l’implacabile Esposito. Gol al primo tiro nello specchio, che ricorda quello con il Toro (Gilmour-Simeone). Un attimo dopo, Conte apre le ali: dentro Neres e Lang. Ma a tre dal 90′ è su una girata di McT che l’ex Caprile fa il miracolo. E due minuti dopo, mani d’oro su Neres: rigori. Infiniti”.

