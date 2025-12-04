L’ex agente: “Lucca ha sentito i fischi, li trasformerà in applausi!”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ettore Imborglia, ex agente di Lorenzo Lucca

Factory della Comunicazione

“Lucca ieri non ha sentito i fischi dei tifosi! Scherzo, li ha sentiti e non ho capito se erano tanti, pochi e da dove provenivano. Ci può stare perchè quando un giocatore viene pagato tanto e viene presentato in un certo modo ci può stare che l’attesa sia elevata. Penso che tutto ciò fa parte del calcio e Lorenzo lo sa, non lo trovo giustissimo perchè dopo 5 mesi non può essere fischiato. Mi pare abbia fatto una buona prestazione, ha segnato, ma non ho visto la partita. Lucca è tardivo non perchè sia stupido o perchè non capisca. Non è più un giovanotto, ha 25 anni, ma ha un approccio così in tutte le cose che fa. Tornerà molto utile in questa stagione e sono convinto di questo. Non ci sono né fischi né scelte né giornali che mi possano far pensare diversamente: sarà determinante in questa stagione. Posso assicurarvi che dei fischi non gli interessa nulla, stanotte ha dormito tranquillo. Non è che non capisce che lo hanno fischiato, ma è una sua caratteristica ed è un modo giusto di vivere la professione. Questi ragazzi fanno un lavoro bellissimo che tanti vorrebbero fare, ditemi perchè i fischi debbano far andare in difficoltà un ragazzo. Sono sicuro che Lorenzo trasformerà i fischi in applausi. Su Lucca c’è un’attesa importante e il fatto che sia fischiato non è giustificabile, ma può succedere. Il Napoli aveva una rosa importantissima perchè aveva tanti giocatori, purtroppo sono successe tante cose, ma l’obiettivo di una grande squadra è andare avanti in tutte le competizioni. I parametri del Napoli gli possono permettere di fare ancora investimenti e se si vuole andare avanti su tutte le competizioni bisognerà intervenire sul mercato. Per cui se vogliono andare avanti bene, bisogna aggiungere qualcosa anche perchè alcuni calciatori hanno subìto infortuni importanti, non di poco conto”.