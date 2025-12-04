Adnkronos News

Lazio-Milan, pace fatta (e saluto) tra Allegri e il vice di Sarri in Coppa Italia

(Adnkronos) – Pace fatta tra Massimiliano Allegri e Marco Ianni, il vice di Maurizio Sarri, prima della sfida degli ottavi di Coppa Italia tra Milan e Lazio. A una manciata di minuti dall’inizio del match, i due si sono salutati con cordialità, mettendo da parte con grande sportività le polemiche della sfida di campionato di pochi giorni fa, vinta dai rossoneri a San Siro. Nel concitato finale di quella partita, c’era stato un faccia a faccia tra Allegri (colpevole di aver messo troppa pressione all’arbitro Collu, durante la revisione al Var dell’episodio relativo al possibile fallo di mano da rigore di Pavlovic) e il vice di Sarri. Oggi, tutto è stato messo alle spalle con sorrisi distesi tra Max e Sarri nel pre-partita, prima della vittoria per 1-0 della Lazio grazie al gol di Zaccagni.  

