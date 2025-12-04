La moviola – La prestazione di Sacchi viene premiata dal CdS, no rigore Gaetano

Buona partita per Sacchi (Il Cds vota 6,5), c’è sempre qualche sbavatura dal punto di vista disciplinare su ammonizioni chiare non fatte, ma in generale – vista la complessità della sfida, tutt’altro che scontata – l’ha portata a casa con discreto piglio. Tiene una soglia del fallo abbastanza alta (troppo alta in qualche caso, vedi Spinazzola col gomito su Luvumbo e Luvumbo diretto su Lang), ma non dispiace.

NO RIGORE

Tiro di Vergara, davanti a lui Gaetano tocca il pallone con il gomito destro ma il giocatore del Cagliari ha entrambe le braccia dietro la schiena, non c’è possibilità che l’intervento possa essere punibile.

REGOLARE

E’ buona la rete di Lucca: al momento del cross di Vergara, infatti, c’è Di Pardo che tiene tutti in gioco. Regolare anche il gol dell’1-1 di Seba Esposito: Deiola lancia Borrelli, che è oltre Juan Jesus (che infatti alza la mano) ma è tenuto in gioco da Olivera che, dall’altra parte, aveva sbagliato i tempi.

DISCIPLINARE

Due gli ammoniti: Luperto stende senza mezze misure Ambrosino, che gli era andato via; Prati che ferma McTominay con un intervento troppo energico. Ne manca sicuramente uno, di cartellino: era infatti da giallo chiaro Obert, che entra in netto ritardo su Politano.

VAR: Camplone 6

Non c’è nulla che possa interessarlo.

