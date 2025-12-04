NewsCalcioNapoli

Juventus, verso il Napoli in piena emergenza: Spalletti medita un cambio di modulo!

By Riccardo Cerino
0

E’ piena emergenza per la Juventus, attesa dalla delicata trasferta di domenica prossima al Maradona contro il Napoli. Sono attualmente sei gli indisponibili: Vlahovic, Gatti, Bremer, Rugani, Pinsoglio e Milik.

Almeno in tre sono titolari, obbligando così Luciano Spalletti a mischiare le carte. Stando al portale TuttoNapoli, che riprende La Gazzetta dello Sport, in casa bianconera molto difficilmente si potrà puntare su una difesa a tre, motivo per cui si potrebbe virare su un pacchetto arretrato a quattro: coppia centrale Kelly-Koopmeiners e Kalulu, Cambiaso o Cabal adattati da terzini, con McKennie pronto a fungere da jolly.

