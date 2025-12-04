Insieme per la salute: SSC Napoli e Fondazione Valter Longo 

La Società Sportiva Calcio Napoli e la Fondazione Valter Longo hanno siglato una partnership di Corporate Social Responsibility con l’obiettivo di diffondere una cultura della salute e della prevenzione, fondata su corretta alimentazione, attività fisica e stili di vita equilibrati. Una sinergia di grande valore scientifico e sociale per prevenire una vera e propria pandemia che mette a rischio le nuove generazioni: la diffusione sempre più allarmante dell’eccesso di peso. Un paradosso nella terra della dieta mediterranea, della cultura del cibo e della convivialità

Le iniziative congiunte, come riporta Giornaleria.it, saranno rivolte in particolare a bambini, bambine e adolescenti. Per giocare una partita vincente contro l’obesità e il sovrappeso giovanile, che parte dalla Campania e punta a raggiungere tutta Italia. La partnership si inserisce nel solco delle attività sociali e di charity promosse dal club al servizio delle comunità e del territorio.