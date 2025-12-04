NewsCalcioNapoli

Insieme per la salute: SSC Napoli e Fondazione Valter Longo 

By Simona Marra
0
La Società Sportiva Calcio Napoli e la Fondazione Valter Longo hanno siglato una partnership di Corporate Social Responsibility con l’obiettivo di diffondere una cultura della salute e della prevenzione, fondata su corretta alimentazione, attività fisica e stili di vita equilibrati. Una sinergia di grande valore scientifico e sociale per prevenire una vera e propria pandemia che mette a rischio le nuove generazioni: la diffusione sempre più allarmante dell’eccesso di peso. Un paradosso nella terra della dieta mediterranea, della cultura del cibo e della convivialità
Le iniziative congiunte, come riporta Giornaleria.it, saranno rivolte in particolare a bambini, bambine e adolescenti. Per giocare una partita vincente contro l’obesità e il sovrappeso giovanile, che parte dalla Campania e punta a raggiungere tutta Italia. La partnership si inserisce nel solco delle attività sociali e di charity promosse dal club al servizio delle comunità e del territorio.

Factory della Comunicazione

La Fondazione Valter Longo è già attiva sul territorio campano con il progetto triennale Comunità S.A.N.E. (Salute, Attività fisica, Nutrizione, Educazione), sviluppato in collaborazione con l’Ospedale Evangelico Betania e sostenuto dalla Regione Campania, per favorire la diffusione di comportamenti salutari attraverso programmi educativi nelle scuole e iniziative pubbliche di prevenzione.
Un impegno condiviso per costruire un futuro più sano, lungo e consapevole.
Potrebbe piacerti anche
Calcio

Calciomercato Napoli, gli ultimi nomi per Gennaio!

Calcio

Nonostante l’eliminazione, Pisacane sorride: “Siamo sulla strada…

Calcio

L’ex agente: “Lucca ha sentito i fischi, li trasformerà in…

News

CdS – Milinkovic-Savic, l’uomo che non ti aspetti!

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.