Giletti: “Spalletti sarà accolto con applausi a Napoli. Lobotka assenza pesante”

Il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, noto tifoso bianconero, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha parlato della sfida tra Napoli e Juventus, concentrandosi sul grande ex, Luciano Spalletti.

Ecco le sue parole:

“Verrà accolto al Maradona con un grande applauso se conosco i tifosi del Napoli. La situazione di Spalletti è differente da quella di Higuain che effettivamente ha tradito Napoli, Spalletti è passato prima dalla Nazionale e, con il Napoli, è stato un addio un po’ forzato”.

Poi sulla partita ha aggiunto: “Quello moderno è un calcio molto fisico, per i calciatori non c’è tempo di rifiatare, il dio denaro è il colpevole di tutto ciò. Oggi le rose sono di 25-26 calciatori formate di almeno 18 titolari. Lobotka è un’assenza pesante, certo nemmeno la Juventus ha un regista, perché Locatelli è un’ottima mezz’ala ma non è un regista. Spalletti aiuterà ad affrontare il Napoli in un modo diverso dalle altre volte”.