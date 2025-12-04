Ghoulam al Real Casarea, dove si allena il figlio di un big azzurro
Nuovo collaboratore della scuola calcio: «Sarà presente nei prossimi allenamenti»
Faouzi Ghoulam, dopo aver aver concluso il percorso da allenatore al Centro Tecnico Federale di Coverciano, continua il suo percorso di crescita alla scuola calcio Real Casarea, la stessa in cui gioca Mason, figlio di De Bruyne.
«Dopo aver concluso il percorso da allenatore al Centro Tecnico Federale di Coverciano, l’ex calciatore del Napoli Faouzi Ghoulam sceglie il Real Casarea per completare la sua crescita sul campo. Sarà presente nei prossimi allenamenti presso la nostra struttura, portando esperienza, professionalità e passione ai nostri ragazzi», questa la nota della società. Fonte: Il Mattino