Galletti (Novo Nordisk): “Con Circular for Kids uniamo responsabilità ambientale e sociale”

(Adnkronos) – “Per Novo Nordisk la responsabilità ambientale e sociale è un viaggio che comincia 50 anni fa, nel 1975, quando si è cominciato a parlare di agenda Esg. Oggi siamo qui per cercare di aprire un nuovo capitolo della nostra strategia di responsabilità. Vogliamo che la responsabilità ambientale, con l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2045, sia affiancata alla responsabilità sociale. Unendo queste due cose noi cerchiamo non solo di ridurre il nostro impatto sull’ambiente, ma anche di migliorare le sperequazioni che esistono nella società”. Così Alfredo Galletti, General Manager di Novo Nordisk Italia, oggi alla Camera dei deputati in occasione della presentazione di ‘Circular for Kids’, il progetto che trasforma materiali di recupero in kit scolastici destinati ai bambini ricoverati negli ospedali pediatrici.

Factory della Comunicazione

Galletti ha illustrato nel dettaglio come avviene il processo di recupero e trasformazione dei materiali, sottolineandone il valore simbolico e pratico. “Nel contesto specifico, la Camera ci ha donato materiali di comunicazione in disuso come roll up e materiale di cancelleria per eventi istituzionali. Noi li prendiamo e grazie al laboratorio sociale Coloriage di Roma, che coinvolge persone in situazioni di fragilità, li trasformiamo in materiale didattico come astucci e altri oggetti, destinati ai bambini negli ospedali pediatrici”, spiega.

Il General Manager di Novo Nordisk ha ricordato che l’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di impegno sociale e ambientale già avviato dall’azienda in Italia e nel mondo. “Non ci fermeremo qui – precisa – abbiamo molte attività già esistenti. Abbiamo parlato di ‘Circular for Zero’, quindi riduzione delle emissioni, di difesa e accesso più equo per tutte le persone che sono in Italia. Abbiamo dato vita, qualche mese fa, al progetto ‘Vulnerabili’, con cui doniamo l’insulina ai pazienti che non hanno accesso al sistema sanitario. Continueremo a rinnovare il nostro impegno anche in futuro”.

