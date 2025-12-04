Europei nuoto, oro per l’Italia nella 4×50 stile libero mista con record del mondo
L’Italia vince la medaglia d’oro nella 4×50 stile libero mista ai campionati europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Gli azzurri Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis si impongono con il tempo di 1’27″26 nuovo record del mondo. Migliorato di 6 centesimi il tempo realizzato dalla Francia ai mondiali in vasca corta di Melbourne 2022. Alle spalle degli azzurri Ungheria (1’28″04) e Olanda (1’28″42).
