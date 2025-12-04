Adnkronos News

Europei nuoto, oro per l’Italia nella 4×50 stile libero mista con record del mondo

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
L’Italia vince la medaglia d’oro nella 4×50 stile libero mista ai campionati europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Gli azzurri Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis si impongono con il tempo di 1’27″26 nuovo record del mondo. Migliorato di 6 centesimi il tempo realizzato dalla Francia ai mondiali in vasca corta di Melbourne 2022. Alle spalle degli azzurri Ungheria (1’28″04) e Olanda (1’28″42). 

Factory della Comunicazione

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 4 dicembre 2025

Adnkronos News

Il ‘falso mito’ dei 10mila passi, ne bastano 7mila per cuore e cervello

Adnkronos News

Lazio-Milan, pioggia di fischi per i rossoneri in Coppa Italia. Cos’è successo

Adnkronos News

Infrastrutture, terzo valico dei Giovi: scavati 86,5 km gallerie su 90 totali

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.