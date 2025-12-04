ESCLUSIVA – Michela Rostan (Regione Campania): “America’s Cup opportunità importante per tutta la città anche in futuro! Napoli ha tutto per farsi valere”

Michela Rostan, neoeletta al Consiglio Regionale della Campania in quota Lega Salvini, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni de ilnapolionline.com a margine di un evento di presentazione della America’s Cup Louis Vuitton 2027, in scena a Napoli.

Quali ricadute potrà avere l’America’s Cup su Napoli e sul territorio di Bagnoli anche dopo il 2027?

“Se questo appuntamento verrà affrontato in maniera seria e non pensando soltanto ai benefici economici temporanei potrà avere delle ricadute particolarmente importanti sul nostro territorio, benefici che vanno dall’indotto occupazionale alle politiche per l’inclusione. Bisognerà lavorare con serietà, l’appuntamento di oggi è stata l’occasione per avviare un’attività di monitoraggio intensa e noi ci auguriamo che quest’opportunità possa essere colta dalla nostra città e dalla nostra regione”.

Napoli può recitare un ruolo da protagonista anche per altri eventi futuri, come Euro 2032?

“Io credo che ci siano tutte le condizioni, ma c’è bisogno di una forte azione di partenariato fra il mondo delle istituzioni, il terzo settore e tutti gli attori coinvolti in questa dinamica così significativa. Siamo partiti con il piede giusto, adesso ci toccherà lavorare e monitorare attentamente tutti i benefici che questo appuntamento potrà fornire alla nostra città”.

Già il prossimo anno Napoli sarà Capitale Europea dello Sport. Un importante biglietto da visita?

“Potrà essere una valida anteprima purché sia di buon auspicio per il futuro”.

Intervista a cura di Riccardo Cerino