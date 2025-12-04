Di Vicino: “Vergara merita fiducia, lo rischierei contro la Juventus”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Di Vicino, ex tecnico di Vergara e Ambrosino.

Ecco le sue parole:

“Posso sembrare di parte e non me ne voglia Elmas, ma non lo avrei preso per dare più spazio a Vergara. Con l’arrivo di Elmas, Vergara ha trovato poco spazio, ma ha tutte le possibilità di fare bene e crescere. Lobotka fa un lavoro importante, dà sicurezza alla squadra, ha abilità anche di palleggio, giocando a due come ieri, Vergara ci può stare, lo può fare, ma a 3, davanti alla difesa non so se può rendere anche perchè è più una mezzala. Vergara lo rischierei contro la Juventus, insieme a McTominay nel centrocampo a 2 con una difesa a 3. Gliela darei questa bella responsabilità, gli darei fiducia.

Ambrosino ieri mi è piaciuto, ha giocato in un ruolo atipico, ma Giuseppe ha potenzialità incredibili. Può fare molto molto di più, ma sono felice abbia giocato. Spero per Ambrosino e per Vergara che sia solo l’inizio. Col ritorno di Lukaku credo sia davvero difficile per Ambrosino trovare spazio per cui gli consiglierei di andare a giocare altrove se ci fosse la possibilità”.