CS Campania – Avanti anche in Coppa. “SIAMO OVUNQUE”. In corsa su 4 fronti

Dalle pagine del CdS

Factory della Comunicazione

Buongiorno anche di sera

Una serie infinita di rigori dopo l’1-1 al 94esimo condanna il Cagliari

A firmare il passaggio del turno, il difensore di Conte Il Maradona fa festa

Milinkovic-Savic e Buongiorno, un portiere e un difensore, regalano al Maradona la qualificazione ai quarti di Coppa Italia contro Como o Fiorentina dopo una serie estenuante, ma anche divertente, di venti rigori. La prima del Napoli dall’edizione 2020-2021 dopo quattro

eliminazioni agli ottavi e con una sola vittoria nelle ultime nove giocate. Si allunga a quasi 21 anni, invece, l’assenza del Cagliari dal turno successivo: l’ultimo passaggio risale al 2004-2005, fino alla semifinale. Ma sono serviti chilometri di ansia, una maratona sospesa tra New York e Boston con errori di Felici – traversa – e primo match point fallito da Neres – ipnotizzato da Caprile – prima dell’epilogo: dopo averne subiti otto, Vanja ricorda a Luvumbo e allo stadio perché dal 2024 è il miglior pararigori in Serie A (neutralizzati 6 sugli ultimi 11, quest’anno a Camarda e Morata); e il collega completa l’opera. Sarà un caso: i due sono anche ex del Toro, una specie di spot che lancia la sfida scudetto di domenica contro la Juventus di Spalletti al Maradona. Ieri riempito da circa quarantamila persone che hanno esultato al gol di Lucca, imprecato al pareggio di Sebastiano Esposito nato da un rimpallo casuale e poi tremato venti volte sul miglio verde lungo undici metri. Per la cronaca: Milinkovic ha anche segnato il 7-7 con un missile pazzesco, come nel 2021 contro il Milan. Rigori a parte, Conte può sorridere: quarto colpo di fila in tutte le competizioni, quattro fronti aperti, la buona risposta di una squadra stravolta dagli infortuni e dal turnover obbligato e l’idea che Vergara – stoffa buonissima -, è pronto per le rotazioni. Anche Pisacane ha raccolto note positive con tanti cambi: il Cagliari è organizzato, ha reagito e tenuto testa al Napoli anche dopo l’ingresso dei big. Come ad agosto in campionato.