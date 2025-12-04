Coppa Italia, oggi ottavi Lazio-Milan – La partita in diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Coppa Italia. All’Olimpico, la Lazio ospita i rossoneri oggi, giovedì 4 dicembre, negli ottavi di finale della coppa nazionale. Le due squadre si affrontano pochi giorni dopo l’incrocio di San Siro in campionato, vinto 1-0 dalla squadra di Allegri tra le polemiche. Calcio d’inizio alle 21.

Dove vedere Lazio-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.

Chi passa il turno affronta il Bologna, uscito vittorioso dal confronto contro il Parma.

