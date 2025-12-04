Coppa Italia Napoli–Cagliari: trionfo ai rigori dopo un pari combattuto (10-9). Tutti i dettagli

Serata intensa quella di oggi al “Diego Armando Maradona”, dove Napoli e Cagliari hanno dato vita a una sfida vibrante, decisa solo dopo i calci di rigore.
Primo tempo
Il Napoli parte forte e trova il vantaggio al 27º minuto grazie a Lorenzo Lucca, che concretizza un’azione insistita in area con freddezza, portando gli Azzurri in vantaggio prima dell’intervallo.
Secondo tempo
Il Cagliari non si arrende e, al 66º minuto, trova il pareggio con Simone Esposito, bravo a finalizzare una ripartenza con un tiro preciso che beffa la difesa partenopea. Da lì, le squadre non riescono più a sbloccare il risultato nei tempi regolamentari: si va ai supplementari e poi — dato il persistere del pareggio — ai calci di rigore.
I rigori
- Cagliari — Obert: gol
- Napoli — Matteo Politano: gol
- Cagliari — Borrelli: gol
- Napoli — Scott McTominay: gol
- Cagliari — Prati: gol
- Napoli — Noa Lang: gol
- Cagliari — Felici: palo
- Napoli — Rasmus Højlund: gol
- Cagliari — Simone Esposito: gol
- Napoli — David Neres: parato
- Cagliari — Luperto: gol
- Napoli — Eljif Elmas: gol
- Cagliari — Adopo: gol
- Napoli — Vanja Milinković-Savić: gol
- Cagliari — Idrissi: gol
- Napoli — Leonardo Spinazzola: gol
- Cagliari — Di Pardo: gol
- Napoli — Juan Jesus: gol
- Cagliari — Zito Luvumbo: parato
- Napoli — Alessandro Buongiorno: gol
Statistiche del match
|Statistica
|Napoli
|Cagliari
|Possesso palla (%)
|62,1
|37,9
|Tiri in porta
|4
|1
|Tiri totali
|11
|7
|Fuorigioco
|0
|0
|Falli commessi
|9
|13
|Ammonizioni
|0
|2
Migliore in campo
Lorenzo Lucca
Articolo a cura di Giovanni Mirengo