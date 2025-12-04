NewsCalcioSu X.com

Coppa Italia Napoli–Cagliari: trionfo ai rigori dopo un pari combattuto (10-9). Tutti i dettagli

By Giuseppe Sacco
0

Serata intensa quella di oggi al “Diego Armando Maradona”, dove Napoli e Cagliari hanno dato vita a una sfida vibrante, decisa solo dopo i calci di rigore.

 

Factory della Comunicazione

Primo tempo

Il Napoli parte forte e trova il vantaggio al 27º minuto grazie a Lorenzo Lucca, che concretizza un’azione insistita in area con freddezza, portando gli Azzurri in vantaggio prima dell’intervallo.

Secondo tempo

Il Cagliari non si arrende e, al 66º minuto, trova il pareggio con Simone Esposito, bravo a finalizzare una ripartenza con un tiro preciso che beffa la difesa partenopea. Da lì, le squadre non riescono più a sbloccare il risultato nei tempi regolamentari: si va ai supplementari e poi — dato il persistere del pareggio — ai calci di rigore.

 

I rigori

  • Cagliari — Obert: gol
  • Napoli — Matteo Politano: gol
  • Cagliari — Borrelli: gol
  • Napoli — Scott McTominay: gol
  • Cagliari — Prati: gol
  • Napoli — Noa Lang: gol
  • Cagliari — Felici: palo
  • Napoli — Rasmus Højlund: gol
  • Cagliari — Simone Esposito: gol
  • Napoli — David Neres: parato
  • Cagliari — Luperto: gol
  • Napoli — Eljif Elmas: gol
  • Cagliari — Adopo: gol
  • Napoli — Vanja Milinković-Savić: gol
  • Cagliari — Idrissi: gol
  • Napoli — Leonardo Spinazzola: gol
  • Cagliari — Di Pardo: gol
  • Napoli — Juan Jesus: gol
  • Cagliari — Zito Luvumbo: parato
  • Napoli — Alessandro Buongiorno: gol

Statistiche del match

Statistica Napoli Cagliari
Possesso palla (%) 62,1 37,9
Tiri in porta 4 1
Tiri totali 11 7
Fuorigioco 0 0
Falli commessi 9 13
Ammonizioni 0 2

Migliore in campo

Lorenzo Lucca

Articolo a cura di Giovanni Mirengo

Potrebbe piacerti anche
News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 4 dicembre

News

Come le Tradizioni Giocatorie Italiane Ispirano i Giochi dei Casinò Online

News

Live Coppa Italia: L’Inter annienta il Venezia e vola ai quarti

News

Conte: ”Felice per il risultato, abbiamo meritato di più”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.