Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Bologna-Parma
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Bologna-Parma, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le scelte dei due allenatori (fonte TMW):
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Rowe; Dallinga. A disposizione: Pessina, Franceschelli, De Silvestri, Miranda, Zortea, Moro, Pobega, Odgaard, Orsolini, Castro, Dominguez, Cambiaghi, Immobile. Allenatore: Italiano
PARMA (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Trabucchi; Britschgi, Keita, Ordonez, Cremaschi, Lovik; Ondrejka, Benedyczak. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Valenti, Valeri, Conde, Sorensen, Estevez, Bernabè, Begic, Hernani, Oristanio, Pellegrino, Cutrone, Djuric, Almqvist. Allenatore: Cuesta