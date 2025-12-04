Ultima serata di Coppa Italia per questa settimana con il big match sentitissimo tra Lazio e Milan. L’atmosfera era incandescente all’Olimpico dopo ciò che è accaduto nel finale della gara di campionato giocata Sabato sera.

Factory della Comunicazione

La gara è stata molto episodica e sopratutto nel primo tempo, molto bloccata. Nella seconda frazione si è acceso il match, con almeno due grandi occasioni per parte.

Quando il Milan sembrava in pieno controllo, arriva il goal partita della Lazio, firmato Mattia Zaccagni al minuto 80, su assist di Nuno Tavares, entrato poco prima.

A nulla è servito il forcing finale del Milan. Il match si è concluso quindi con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa che ai quarti troveranno il Bologna.