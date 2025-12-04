LAZIO-MILAN 1-0
Marcatori: 79′ Zaccagni

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71′ Nuno Tavares); Guendouzi, Vecino (57′ Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (82′ Cancellieri), Castellanos (57′ Noslin), Zaccagni (82′ Pedro).
A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane, Dia, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (64′ Nkunku), Ricci, Jashari (81′ Modric), Rabiot, Estupinan (87′ Bartesaghi); Loftus-Cheek (81′ Pulisic), Leao.
A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Guida sezione Torre annunziata.

Ammoniti: 2′ Pavlovic, 84′ De Winter

Recupero: 1′ PT, 5′ ST

A cura di Guido Russo