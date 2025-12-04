Coppa Italia – Il Napoli approda ai quarti dopo cinque anni
Il Napoli ha battuto il Cagliari ieri sera al Maradona nella gara per gli ottavi di finale di Coppa Italia, approdando, dopo cinque anni ai quarti. IL Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli ritrova i quarti dopo cinque anni: «Siamo contenti, ci sono stati segnali positivi da parte di tutti. Non siamo molti, stiamo facendo di necessità virtù. Sono soddisfatto, c’era tanta energia». Il turnover, per il Napoli, è stato necessario: «Giocando ogni tre giorni non puoi utilizzare sempre gli stessi. In campo c’erano ragazzi promettenti come Vergara e Ambrosino, altri non giocavano da tanto come Spinazzola ed è stato importante vederlo in campo per novanta minuti. Ripeto, sappiamo che da qui fino a gennaio ci sarà da stringere i denti ma sono contento del senso di responsabilità del gruppo. Lucca? Ha fatto gol, si è impegnato, può continuare a lavorare e a migliorare». Ora testa alla Juve: oggi giorno libero, domani la ripresa degli allenamenti. «Alla fine è una partita da tre punti. Sappiamo di affrontare una grande squadra, conosco la loro storia, grande rispetto e in campo ognuno cercherà di vincere», ha concluso Conte”.