Coppa d’Africa – Lecce,Verona ed Udinese con mezza squadra in partenza
Coppa d’Africa, i giocatori di Serie A che potrebbero essere convocati
La decisione era stata anticipata dall’allenatore del Liverpool Arne Slot, ma ora è stata ufficializzata anche dalla Fifa. I giocatori impegnati nella 35^ Coppa d’Africa, in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, si potranno aggregare alle loro nazionali dal 15 dicembre, a una settimana dall’inizio del torneo. Ecco i giocatori di Serie A che potrebbero essere convocati: escluso Anguissa, infortunatosi proprio col Camerun durante la sosta di novembre
- La decisione era nell’aria, anticipata da Arne Slot in relazione a Salah. Ora è ufficiale: i giocatori convocati in Coppa d’Africa si potranno aggregare alle loro nazionali dal 15 dicembre, a una settimana dall’inizio della rassegna, previsto il 22 dicembre in Marocco. La Fifa, in accordo con la Caf (Federazione Africana), ha optato per lo stesso metro adottato in occasione dei Mondiali in Qatar nel 2022
Ecco quali potrebbero essere i giocatori di Serie A coinvolti:
- Kossounou (Costa d’Avorio)
- Lookman (Nigeria)
- Ahanor* (Nigeria)
*il 17enne è nato ad Aversa, ma non possiede ancora la cittadinanza italiana. Di origine nigeriane, il calciatore è potenzialmente convocabile dalla nazionale africana fin quando non sarà chiamato dagli Azzurri
- nessun giocatore convocabile in Coppa d’Africa
- Liteta (Zambia) – fin qui 0 presenze ufficiali con la nazionale maggiore
- Luvumbo (Angola)
- Diao (Senegal)
- Faye (Senegal)
- Moumbagna (Camerun)
- Okereke (Nigeria) – fin qui 0 presenze ufficiali con la nazionale maggiore
- Richardson (Marocco)
- Sabiri (Marocco)
- Kouamé (Costa d’Avorio)
- Onana (Camerun)
- Cornet (Costa d’Avorio)
- nessun giocatore convocabile in Coppa d’Africa
- nessun giocatore convocabile in Coppa d’Africa
- Belahyane (Marocco)
- Dele-Bashiru (Nigeria)
- Dia (Senegal)
- Gaspar (Angola)
- Kouassi (Costa d’Avorio) – fin qui 0 presenze ufficiali con la nazionale maggiore
- N’Dri (Costa d’Avorio) – fin qui 0 presenze ufficiali con la nazionale maggiore
- Coulibaly (Mali)
- Maleh (Marocco)
- Rafia (Tunisia)
- Banda (Zambia)
- nessun giocatore convocabile in Coppa d’Africa
- Anguissa (Camerun)*
* Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra riportata a poco più di un mese dall’inizio del torneo. Un infortunio rimediato proprio in Nazionale durante la sosta di novembre, problema fisico che lo costringerà a tornare in campo almeno a gennaio. E che gli negherà la partecipazione proprio alla Coppa d’Africa
- Ndiaye (Senegal)
- Akinsanmiro (Nigeria) – fin qui 0 presenze ufficiali con la nazionale maggiore
- Leris (Algeria)
- Nzola (Angola)
- Ndicka (Costa d’Avorio)
- El Aynaoui (Marocco)
- Coulibaly (Mali)
- Cheddira (Marocco)
- Coco (Guinea Equatoriale)
- Masina (Marocco)
- Aboukhlal (Marocco)
- Okoye (Nigeria)
- Zemura (Zimbabwe)
- Kamara (Costa d’Avorio)
- Bayo (Costa d’Avorio)
- Modesto (Angola)
- Gueye (Senegal)
- Ebosse (Camerun)
- Belghali (Algeria)
- Niasse (Senegal)
- Harroui (Marocco) – fin qui 0 presenze ufficiali con la nazionale maggiore
- Akpa Akpro (Costa d’Avorio)
- Ajayi (Costa d’Avorio) – fin qui 0 presenze ufficiali con la nazionale maggiore
- Orban (Nigeria) – fin qui 0 presenze ufficiali con la nazionale maggiore
Fonte: Gazzetta