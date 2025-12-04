XCalcioRassegna Stampa

Coppa d’Africa – Lecce,Verona ed Udinese con mezza squadra in partenza

By Giuseppe Sacco
0

Coppa d’Africa, i giocatori di Serie A che potrebbero essere convocati

Factory della Comunicazione

La decisione era stata anticipata dall’allenatore del Liverpool Arne Slot, ma ora è stata ufficializzata anche dalla Fifa. I giocatori impegnati nella 35^ Coppa d’Africa, in programma in Marocco dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026, si potranno aggregare alle loro nazionali dal 15 dicembre, a una settimana dall’inizio del torneo. Ecco i giocatori di Serie A che potrebbero essere convocati: escluso Anguissa, infortunatosi proprio col Camerun durante la sosta di novembre

Potrebbe piacerti anche
News

La Gazzetta ipotizza le due formazioni di Napoli e Juve

Calcio

Dottor Ferretti: “Lobotka? Il termine risentimento è generico”

News

ADL vuole acquistare il Maradona come Milan e Inter con San Siro

News

Tutti gli azzurri, Conte compreso, sotto il microscopio della Gazzetta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.