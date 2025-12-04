NewsCalcioRassegna Stampa

Conte su Gazzetta: “”Dopo il pareggio subito, abbiamo creato tre occasioni importanti e Caprile è stato bravo. Lucca continui così”

"È passata la squadra che ha meritato di più. Il turnover? Obbligato"

By Giuseppe Sacco
0

Anche questa è andata, seppur a fatica: il Napoli ha battuto ai rigori il Cagliari e si è qualificato per i quarti di coppa Italia. Antonio Conte si tiene stretto il risultato, senza dare eccessivo peso a com’è arrivato. “È stata una serie interminabile, anche l’anno scorso è successa la stessa cosa col Modena, ma stavolta è stata anche più dura perché tutti i calciatori sono stati molto bravi e per i portieri è stato difficile. È passata la squadra che ha meritato di più. Mi dispiace che il gol avversario sia arrivato per la deviazione sfortunata di McTominay, ma nel complesso siamo soddisfatti delle risposte che sono arrivate da parte di tutti. Non siamo tanti, ma dobbiamo fare di necessità virtù e andare avanti. C’era grande energia, qualcuno che ha giocato meno finora è un po’ calato, va bene così. Dopo il pareggio subito, abbiamo creato tre occasioni importanti e Caprile è stato bravo. Ora recuperiamo e prepariamoci per la prossima partita” ha detto l’allenatore in conferenza stampa al termine della vittoria sui rossoblù.

Factory della Comunicazione

TURNOVER

Il tecnico non ha nascosto la necessità delle tante sostituzioni rispetto all’undici ideale dell’ultimo periodo. “Siamo stati anche obbligati a cambiare tanto, lo abbiamo fatto anche con la Lazio. Giocando ogni tre giorni non possiamo contare sempre sugli stessi. Ci sarà ancora da soffrire, quindi serve grande responsabilità”.

Menzione speciale per Lucca, che ha trovato la sua seconda rete stagionale. “La sua prova è stata positiva, ha segnato. Deve continuare a lavorare duramente per migliorare ed essere una buona alternativa” ha concluso Conte.  Fonte; Gazzetta

Potrebbe piacerti anche
News

La moviola – La prestazione di Sacchi viene premiata dal CdS, no rigore Gaetano

News

CS Campania – Avanti anche in Coppa. “SIAMO OVUNQUE”. In corsa su…

News

Coppa Italia Napoli–Cagliari: trionfo ai rigori dopo un pari combattuto (10-9). Tutti…

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 4 dicembre

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.