Conte su Gazzetta: “”Dopo il pareggio subito, abbiamo creato tre occasioni importanti e Caprile è stato bravo. Lucca continui così”

Anche questa è andata, seppur a fatica: il Napoli ha battuto ai rigori il Cagliari e si è qualificato per i quarti di coppa Italia. Antonio Conte si tiene stretto il risultato, senza dare eccessivo peso a com’è arrivato. “È stata una serie interminabile, anche l’anno scorso è successa la stessa cosa col Modena, ma stavolta è stata anche più dura perché tutti i calciatori sono stati molto bravi e per i portieri è stato difficile. È passata la squadra che ha meritato di più. Mi dispiace che il gol avversario sia arrivato per la deviazione sfortunata di McTominay, ma nel complesso siamo soddisfatti delle risposte che sono arrivate da parte di tutti. Non siamo tanti, ma dobbiamo fare di necessità virtù e andare avanti. C’era grande energia, qualcuno che ha giocato meno finora è un po’ calato, va bene così. Dopo il pareggio subito, abbiamo creato tre occasioni importanti e Caprile è stato bravo. Ora recuperiamo e prepariamoci per la prossima partita” ha detto l’allenatore in conferenza stampa al termine della vittoria sui rossoblù.

