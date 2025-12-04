Conte sicuro: “Ha vinto la squadra che ha meritato di più”

Il Napoli è approdato ai quarti di finale di Coppa Italia, battendo ieri al Maradona il Cagliari dopo una gara arrivata ai rigori. Nel post partita il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha sottolineato il suo pensiero, come sottolinea il Corriere dello Sport: “I rigori sorridono di nuovo al Napoli in Coppa Italia dopo la vittoria contro il Modena in pieno agosto dello scorso anno. Lo ha ricordato ieri anche Antonio Conte: «Però questa volta è stata molto più complicata, è stata una serie interminabile, tutti sono stati precisi e freddi e per i portieri è stato davvero difficile. Milinkovic-Savic? Conosciamo le sue qualità come rigorista, per questo era il settimo e alla fine ha anche parato il penalty decisivo. Ha vinto la squadra che ha meritato di più. Abbiamo fatto una buona partita, peccato per il tocco casuale e involontario di McTominay sul loro gol»”.

