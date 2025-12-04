NewsCalcioNapoli

Cagliari, serata amara per Felici contro il Napoli: si teme la rottura del crociato

Si teme un lungo stop per il centrocampista

By Guido Russo
0

Il centrocampista del Cagliari, Mattia Felici, ha vissuto una serata da dimenticare ieri durante la sfida di Coppa Italia contro il Napoli.

Factory della Comunicazione

Felici, entrato al 87′ al posto di Deiola, si è infortunato sugli sviluppi di un calcio d’angolo a sfavore. Nonostante questo, il centrocampista rossoblu ha stretto i denti ed ha calciato comunque il suo rigore, seppur sbagliandolo.

Gli esami effettuati oggi però non sembrano essere buoni, anzi: si teme la rottura del crociato.

Domani svolgerà altri esami ma la paura che sia qualcosa di serio c’è.

Potrebbe piacerti anche
X

Francesco Repice: “Napoli molto più avanti della Juve. Conte fenomeno, McTominay una…

Calcio

Di Vicino: “Vergara merita fiducia, lo rischierei contro la Juventus”

X

Coppa d’Africa – Lecce,Verona ed Udinese con mezza squadra in partenza

News

La Gazzetta ipotizza le due formazioni di Napoli e Juve

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.