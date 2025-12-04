Cagliari, serata amara per Felici contro il Napoli: si teme la rottura del crociato

Il centrocampista del Cagliari, Mattia Felici, ha vissuto una serata da dimenticare ieri durante la sfida di Coppa Italia contro il Napoli.

Felici, entrato al 87′ al posto di Deiola, si è infortunato sugli sviluppi di un calcio d’angolo a sfavore. Nonostante questo, il centrocampista rossoblu ha stretto i denti ed ha calciato comunque il suo rigore, seppur sbagliandolo.

Gli esami effettuati oggi però non sembrano essere buoni, anzi: si teme la rottura del crociato.

Domani svolgerà altri esami ma la paura che sia qualcosa di serio c’è.