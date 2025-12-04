Adnkronos News

Bologna-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Il Bologna torna in campo in Coppa Italia. I rossoblù sfidano oggi, giovedì 4 dicembre, il Parma – in diretta tv e streaming – allo stadio Dall’Ara nel derby degli ottavi di finale della coppa nazionale, a cui arrivano da campioni in carica dopo aver battuto il Milan nella finale della scorsa edizione. La squadra di Italiano è reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro la Cremonese, che si è imposta 3-1 nell’ultimo turno di Serie A, mentre quella di Cuesta è stata sconfitta al Tardini 2-0 dall’Udinese. 

Factory della Comunicazione

 

La sfida tra Bologna e Parma è in programma oggi, giovedì 4 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. All.Italiano 

Parma (3-5-2): Guaita; Delprato, Troilo, Circati; Britschgi, Estevez, Ordonez, Cremaschi, Ondrejka; Oristanio, Djuric. All, Cuesta 

 

Bologna-Parma sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Cybersicurezza, Bombardiere (Maeci): “Rapporto con l’Africa cruciale…

Adnkronos News

Ponte dell’Immacolata, il meteo promette bene: le previsioni del weekend

Adnkronos News

Lazio-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Adnkronos News

Ucraina, oggi nuovo round di colloqui. Witkoff incontrerà il negoziatore di Kiev a…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.