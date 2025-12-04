Armando Pomi, 130 anni fa nasceva l’illustratore che trasformò la velocità in arte

Adnkronos News

Filottrano rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri, l’illustratore Armando Pomi, con l’evento “POMI130 – La velocità dell’immaginazione”, una serata speciale che intreccia immagini, parole e movimento per raccontare la modernità di un artista capace di trasformare velocità, eleganza e progresso in icone senza tempo. L’appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre alle ore 18, presso la Sala Welfare di Palazzo ex Orland, in Vicolo Beltrami nella cittadina marchigiana. 

Armando Pomi, nato a Filottrano nel 1895, è stato un protagonista silenzioso ma incisivo del Novecento. Con il suo tratto inconfondibile ha firmato campagne pubblicitarie, manifesti e illustrazioni legate al mondo della motocicletta, della farmaceutica e dell’industria, sempre con uno sguardo rivolto al futuro. Tra le sue opere più celebri si ricordano i manifesti dedicati alle prime motociclette italiane e le grafiche per prodotti farmaceutici, caratterizzate da linee dinamiche e colori decisi, simbolo di un’epoca che correva verso la modernità. A 130 anni dalla nascita, la città sceglie di celebrarlo con un evento che non è semplice commemorazione, ma dialogo vivo fra passato e presente. La serata vedrà gli interventi di Attilio Coltorti, che ripercorrerà la storia e le opere di Pomi; David Landi, che rifletterà sull’attualità dell’illustrazione; e Renato Barchiesi, che esplorerà il rapporto tra arte, motore e immaginario. 

Il sindaco Luca Paolorossi, da sempre promotore di iniziative culturali che valorizzano l’identità e il talento filottranese, aprirà l’incontro con un saluto istituzionale, sottolineando l’importanza di riscoprire figure come Pomi per comprendere come la creatività locale abbia contribuito a plasmare linguaggi universali. Paolorossi ha più volte ribadito come eventi di questo tipo siano fondamentali per “tenere viva la memoria e trasformarla in energia per il futuro”, in linea con la sua visione di una Filottrano che unisce tradizione e innovazione. “POMI130 – La velocità dell’immaginazione” sarà dunque un’occasione per conoscere da vicino un artista che ha saputo raccontare il progresso con eleganza e dinamismo, e per riflettere sul ruolo dell’arte come ponte tra epoche e culture. “Armando Pomi è la dimostrazione che Filottrano non è solo sartoria, ma anche arte e ingegno -ha dichiarato Paolorossi- e che la nostra città, quando crede nella cultura, può correre veloce quanto le idee di chi l’ha resa grande. Tutti sono invitati a partecipare a questa serata che non è solo celebrazione, ma anche stimolo alla creatività contemporanea”. 

