America’s Cup e ricadute sul territorio. A Castel Capuano in scena un incontro programmatico con un ricco parterre

Napoli, 4 dicembre 2025 – Le molteplici ricadute sul territorio, sull’economia e il sociale dell’America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027. Se ne è parlato oggi nell’incontro che si è svolto presso la Biblioteca “Alfredo De Marsico” a Castel Capuano, promosso dalla Commissione di Diritto Sportivo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Tra gli intervenuti, Carmine Foreste, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Claudio Russo, della Commissione diritto sportivo, Antonio Valentino, consigliere segretario COA Napoli, Luca Zanchini, presidente della Biblioteca “Alfredo De Marsico”, Antonella Santoro, consigliere delegata allo sport e al diritto sportivo COA Napoli, Angela Russo, consigliere giuridico della presidenza del Consiglio dei Ministri, Sergio Roncelli, presidente Coni Campania. Nel dibattito, moderato da Antonello Perillo, condirettore Tgr Rai nazionale, gli interventi di Gianfranco Coppola, Paolo Caccese, per Rari Nantes, Vincenzo Triunfo, per il Posillipo, Roberto Mottola, presidente Circolo del Remo e della Vela Italia, i rappresentanti di Mascalzone latino e Lega Navale, Antonio Scotti Galletta, presidente Gls Napoli Lyons con atleti paraolimpici, Novella Calligaris e Lars Borgstrom, il notaio Dino Falconio, per il Comune di Napoli, Michela Rostan e rappresentanti di altre associazioni.

Factory della Comunicazione

Si ringrazia l’avvocato Claudio Russo

Foto a cura dell’inviato, Riccardo Cerino