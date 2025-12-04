ADL vuole acquistare il Maradona come Milan e Inter con San Siro

Come Milan e Inter. Il Napoli vuole acquistare il Maradona per lo sviluppo del club. Il Corriere del Mezzogiorno ha parlato della vicenda in atto attraverso l’edizione odierna:

Factory della Comunicazione

“In questi giorni, ai piani alti di Palazzo San Giacomo si ragiona sul valore da dare allo stadio in caso di vendita. E tutti, dal sindaco in avanti, ritengono che il punto di partenza per una stima sia «almeno» quanto Milan e Inter verseranno nelle casse del Comune per il San Siro: 198 milioni. Soldi con i quali i due club hanno rilevato anche il diritto di superficie della struttura.

Ecco: a Napoli si ritiene che il parametro di partenza sia più o meno quello utilizzato per lo stadio milanese — i cui lavori a carico delle due squadre supereranno il miliardo di euro — considerato non soltanto il livello infrastrutturale del quartiere di Fuorigrotta, ma anche per quanto consente in quell’area il Prg della città, che permette al soggetto proprietario dello stadio perfino di edificare un albergo alle spalle della Curva A. Altri elementi per una stima — partendo dai circa 30 mila metri quadrati attuali dell’intera zona che, grazie ai lavori, arriverebbero anche a 50 mila — c’è la capienza e c’è il valore economico dell’attuale concessione, ma anche la potenziale redditività di tutti i locali interni allo stadio insieme con i molti spazi esterni da adibire a parcheggi”.