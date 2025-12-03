Adnkronos News

Ucraina, salta l’incontro Witkoff-Kushner-Zelensky: le news di oggi

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – All’indomani dell’incontro fiume tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner sembra invece sia saltato l’incontro, previsto per oggi, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo il Kyiv Post che cita proprie fonti. Il giornale scrive inoltre che secondo il Cremlino Witkoff e Kushner “hanno promesso” di andare a Washington immediatamente dopo il loro incontro con il presidente russo Vladimir Putin. 

Factory della Comunicazione

 

 

Per il segretario di Stato americano Marco Rubio sono stati compiuti “alcuni progressi” nei colloqui con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. “Il processo negoziale per la pace in Ucraina a trazione Usa è in corso”, ha affermato ha affermato il segretario generale della Nato Mark Rutte entrando alla riunione dei ministri degli Esteri dell’Alleanza in corso a Bruxelles. “Ma qualora non si arrivasse a risultati è importante mantenere la pressione sulla Russia.  

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Usa, sospese richieste immigrazione per cittadini provenienti da 19 paesi

Adnkronos News

Sanremo Giovani, Principe, Seltsam e Senza Cri passano il turno. Soap si ritira,…

Adnkronos News

Arriva una nuova piattaorma streaming, Hbo Max in Italia dal 13 gennaio

Adnkronos News

Vigilanza Rai, ok unanime per trasmissione atti Ranucci a Copasir

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.