Sport, Incocciati (FI): “Istituzioni più vicine ai territori per renderlo accessibile a tutti”

(Adnkronos) – “Le istituzioni devono essere presenti su tutto, non solo favorendo nuovi progetti e infrastrutture, ma ascoltando le esigenze che arrivano dal basso, dai territori, dove associazioni come quella premiata oggi operano ogni giorno a contatto con le persone”. Lo ha dichiarato Giuseppe Incocciati, consigliere del vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, intervenuto alla quarta edizione del CSR Award, l’iniziativa di Entain Italia che valorizza i progetti di inclusione sociale capaci di generare impatti concreti per comunità e cittadini, all’Ara Pacis di Roma. 

Incocciati, presente anche nella sua duplice veste di ex atleta professionista, ha sottolineato l’urgenza di rilanciare la partecipazione allo sport tra i più giovani: “Sempre meno ragazzi praticano attività sportiva. Le ragioni sono tante, ma resta fondamentale garantire a tutti – dai bambini fino agli adulti – la possibilità di fare sport, perché benessere, spirito di squadra, sacrificio e cultura sportiva contribuiscono a formare donne e uomini migliori”. 

Un impegno che, secondo Incocciati, non può prescindere da un sostegno concreto alle famiglie e alle associazioni: “Oggi molte famiglie non possono permettersi i costi delle attività sportive. Da piccoli noi giocavamo in un prato, organizzavamo tornei improvvisati, e quello bastava per creare aggregazione. Gli enti locali devono aiutare chi ha meno possibilità e sostenere le associazioni gravate da spese sempre più impegnative”. Il consigliere ha poi richiamato il ruolo delle istituzioni nel “metterci il cuore”: “Le idee viaggiano sulle gambe degli uomini. Serve empatia, capacità di comprendere le difficoltà degli altri e volontà di dare il meglio di noi stessi. Solo così lo sport può tornare a essere un vero motore di inclusione”. 

